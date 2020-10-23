Человек пострадал при крушении тренировочного самолета в Турции

Один человек получил травмы в результате крушения тренировочного самолета в турецком Стамбуле. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил NTV.

Самолет вылетел из стамбульского аэропорта имени Хезарфена Ахмета Челеби, а потерпел крушение в стамбульском районе Бююкчекмедже во время захода на посадку из-за неисправности двигателя. Пилот, который проходил обучение, получил различные травмы. Его извлекли из самолета и госпитализировали на вертолете.

Отмечается, что летательный аппарат упал в открытое поле вдали от каких-либо построек, пишет НСН.

21 октября сообщалось, что бомбардировщик Су-34 разбился во время планового полета в Хабаровском крае. Летчики успели катапультироваться.