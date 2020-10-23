Эксперты напомнили о необходимости распечатывать посадочный талон на самолет

Бумажная копия посадочного талона на самолет может оказаться совершенно необходимой в некоторых случаях. Об этом сообщает издание Lonely Planet.

Например, у крупного британского лоукостера есть 15 городов, вылететь из которых можно только показав бумажный билет. У главной немецкой авиакомпании гаваней, которые не примут мобильный посадочный, больше трех десятков. Также нередки случаи, когда улететь по электронному талону турист может, а вернуться домой — нет.

Отмечается, что распечатать документ в аэропорту будет невозможно при слабом сигнале интернета. При этом служба безопасности в пункте контроля не сможет пропустить пассажира, потому что, по правилам, при первичном осмотре должна поставить штамп о проведенной проверке именно на бумажный билет.

Эксперты добавляют, что проблемы возникнут у путешественника, если телефон разобьется, утонет, разрядится, сломается или на его счете будет недостаточно для роуминга денег.

Кроме того, если вы постоянно держите аппарат в руках, одновременно перетаскивая сумки, верхнюю одежду, его можно просто потерять или разбить экран (тогда QR-код станет нечитаемым).

В августе специалисты туристического агрегатора Skyscanner рассказали о днях недели, когда выгоднее всего покупать авиабилеты. По словам экспертов, лучше всего приобретать их в пятницу — тогда цена будет ниже на 21%, чем в выходные.