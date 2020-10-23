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В Махачкале загорелся мебельный цех

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Пожар произошел в мебельном цеху в Махачкале. Об этом в пятницу, 23 октября, рассказали в пресс-службе республиканского ГУ МЧС России.

ЧП произошло в 23:30 (мск) четверга, 22 октября, на предприятии на улице Ярагского, 93. загорелось здание высотой 9 м ангарного типа размером 120 на 130 м. площадь пожара составила порядка 1000 кв. м. В районе 01:10 (мск) пожар удалось локализовать, а в 01:34 (мск) — ликвидировать открытое горение на площади 900 кв. м.

В настоящее время идет проливка и разбор конструкций. Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего, отмечает телеканал «Звезда».

22 октября пожар произошел в студенческом общежитии в Екатеринбурге, были эвакуированы около 250 человек.

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