В Махачкале загорелся мебельный цех

Пожар произошел в мебельном цеху в Махачкале. Об этом в пятницу, 23 октября, рассказали в пресс-службе республиканского ГУ МЧС России.

ЧП произошло в 23:30 (мск) четверга, 22 октября, на предприятии на улице Ярагского, 93. загорелось здание высотой 9 м ангарного типа размером 120 на 130 м. площадь пожара составила порядка 1000 кв. м. В районе 01:10 (мск) пожар удалось локализовать, а в 01:34 (мск) — ликвидировать открытое горение на площади 900 кв. м.

В настоящее время идет проливка и разбор конструкций. Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего, отмечает телеканал «Звезда».

22 октября пожар произошел в студенческом общежитии в Екатеринбурге, были эвакуированы около 250 человек.