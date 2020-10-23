Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве и области

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом в четверг, 22 октября, сообщается на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, погода является потенциально опасной, поскольку порывы ветра могут достигать 15 м/с, отмечает телеканал «Звезда».

Предупреждение в Москве будет действовать с 06:00 пятницы, 23 октября, и до конца суток. В Подмосковье потенциально опасной погода будет с 06:00 до 21:00 пятницы.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», в пятницу в дневное время ожидается дождь, который пройдет местами, в Москве температура воздуха составиn 12–14 градусов тепла, по области — 10–15 градусов. Температурные показатели могут превысить климатическую норму на пять градусов.