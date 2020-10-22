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«Дорожную карту» расселения аварийного жилья разработают на Сахалине

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провел рабочую встречу с гендиректором Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цицином, на которой стороны обсудили вопрос переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В ходе встречи губернатор рассказал гендиректору фонда Константину Цицину о работах по расселению домов в городе Оха, пострадавших при землетрясении в 1995 году. Также стороны обсудили вопрос применения новых механизмов переселения.

По результатам было принято решение создать рабочую группу из специалистов Фонда ЖКХ и правительства региона. Они будут заниматься разработкой соответствующей «дорожной карты».

Расселение домов в Охе, пострадавших в результате землетрясения в Нефтегорске, находится на особом контроле областных властей. Всего необходимо переселить жителей 60 домов – это более 160 тыс. кв. м жилья.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о сносе и реконструкции жилья в России. Как сообщается на сайте нижней палаты парламента 21 сентября, документ направлен на совершенствование института комплексного развития территорий и механизмов расселения аварийного жилья и жилья, подлежащего сносу или реконструкции.

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