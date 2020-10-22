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Несколько краснокнижных косуль застрелили в Красноярском крае за месяц

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На территории Красноярского края с начала октября браконьеры застрелили несколько краснокнижных косуль. Об этом сообщает краевое министерство экологии.

По данным ведомства, незаконная добыча животных зафиксирована в лесах Боготольского, Сухобузимского, Ирбейского и Минусинского районов. Всего браконьеры убили девять косуль, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Общий ущерб, причиненный животному миру, составил свыше 900 тыс. рублей.

Браконьеры задержаны. Им грозит штраф и лишение свободы.

20 октября сообщалось, что суд на Сахалине рассмотрит уголовное дело против 45-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном вылове и заготовке горбуши и икры. Ущерб от его действий составил 18 млн рублей.

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