В России рекордно уменьшилось предложение ликвидного жилья

В России сформировался дефицит ликвидных квартир для покупки. На рынке рекордно снизилось количество выставленного на продажу жилья, а оставшиеся варианты в большинстве не лучшие.

Так, на рынке вторичных квартир в сентябре относительно июня объем предложения в Красноярске снизился на 35,77%, в Волгограде — на 27,64%, в Саратове — на 32,25%, в Тюмени — на 20%, в Москве — на 16%, в Уфе — на 15%, в Новосибирске и Екатеринбурге — на 13%, рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Теперь большую часть предложения на вторичном рынке составляет жилье со старым ремонтом, плохим видом из окна или рядом с шумными автомагистралями.

Однако выбор сужается и на рынке новостроек. В среднем по стране предложение первичного жилья снизилось по сравнению с началом года на 10–15%, указал Ильдар Хусаинов.

Спрос на первичное и вторичное жилье начал набирать обороты после очередного снижения ключевой ставки Центробанком – сформировался дефицит ликвидных предложений, рассказал «Известиям» специалист. По данным ЦБ на 1 сентября 2020 года, средняя ипотечная ставка в стране сейчас составляет 7,17% годовых.

Высокий спрос и ограниченность предложения на рынке подогревают цены. Рост может сохраниться из-за продления сроков действия льготной ипотечной программы на новостройки и выгодных ставок по ипотеке на вторичное жилье, высказал мнение руководитель направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

В ближайшие год-полтора стоимость продолжит увеличиваться по 1,5–2% в месяц, спрогнозировал генеральный директор We Know Александр Галицын.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Спрос на предложение: в РФ рекордно уменьшилось количество ликвидного жилья