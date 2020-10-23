Прямой эфир

Матвиенко признала необходимость реформирования ООН

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко признала необходимость реформирования Организации Объединенных Наций, но только при общемировом консенсусе. Об этом она написала в статье для «Известий».

«ООН просто обязана адаптироваться к новым реалиям, и непримиримых противников ее реформирования в международном сообществе нет», — пояснила председатель Совета Федерации.

Тем не менее, страны до сих пор не нашли консенсус, как следует реформировать организацию, и, по мнению Валентины Матвиенко, международное сообщество не сможет договориться в скором времени. При этом спикер верхней палаты отметила, что позиция России в этом вопросе последовательна.

«Мы сознаем необходимость совершенствования ООН и вместе с тем считаем, что любые шаги в этом направлении должны быть тщательно продуманными и взвешенными», — отметила Валентина Матвиенко.

24 октября отмечается День ООН, учрежденный Генеральной Ассамблей организации в 1947 году и приуроченный к годовщине вступления в силу ее Устава. ООН — международная организация государств, созданная для поддержания и укрепления мира, безопасности, развития сотрудничества между странами.

Подробнее — в статье Валентины Матвиенко для «Известий»:

Без четверти век

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020