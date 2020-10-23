Матвиенко признала необходимость реформирования ООН

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко признала необходимость реформирования Организации Объединенных Наций, но только при общемировом консенсусе. Об этом она написала в статье для «Известий».

«ООН просто обязана адаптироваться к новым реалиям, и непримиримых противников ее реформирования в международном сообществе нет», — пояснила председатель Совета Федерации.

Тем не менее, страны до сих пор не нашли консенсус, как следует реформировать организацию, и, по мнению Валентины Матвиенко, международное сообщество не сможет договориться в скором времени. При этом спикер верхней палаты отметила, что позиция России в этом вопросе последовательна.

«Мы сознаем необходимость совершенствования ООН и вместе с тем считаем, что любые шаги в этом направлении должны быть тщательно продуманными и взвешенными», — отметила Валентина Матвиенко.

24 октября отмечается День ООН, учрежденный Генеральной Ассамблей организации в 1947 году и приуроченный к годовщине вступления в силу ее Устава. ООН — международная организация государств, созданная для поддержания и укрепления мира, безопасности, развития сотрудничества между странами.

Подробнее — в статье Валентины Матвиенко для «Известий»:

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