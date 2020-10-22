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Муфтий Дамаска погиб в результате теракта

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Муфтий Дамаска шейх Мухаммед Аднан аль-Афьюни погиб в результате срабатывания взрывного устройства, подложенного в его автомобиль. Об этом сообщило в четверг, 22 октября, агентство SANA.

По его информации, теракт произошел в пригороде сирийской столицы Кудсия.

12 сентября взрыв прогремел в сирийском городе Рас-эль-Айн в районе крупного торгового центра. Его жертвами стали четыре человека, еще пятеро получили серьезные ранения.

С 2011 года в Сирии идет вооруженный конфликт. Несмотря на то что к настоящему времени большая часть территории страны контролируется официальным Дамаском, в САР продолжают действовать отдельные группировки террористов.

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