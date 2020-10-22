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Единый логотип разработают для петербургского наземного транспорта

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В Петербурге объявлен конкурс на разработку логотипа наземного общественного транспорта. Принять участие в создании эмблемы может любой совершеннолетний желающий, а также юрлица, творческие коллективы и общественные организации.

Как сообщили в пресс-службе «Организатор перевозок», варианты принимают до 23 ноября. Итоги конкурса подведут накануне Нового года, передает телеканал «78». При создании «народного логотипа» приветствуется привязка изображения к самым узнаваемым достопримечательностям города на Неве.

Санкт-Петербург перейдет на новые экологически чистые виды общественного транспорта, представленные электротранспортом и автобусами на газомоторном топливе, в июле 2022 года. На сегодняшний день новые маршруты «обкатывают», а также отслеживают пассажиропотоки, чтобы на основе полученной информации утвердить новую маршрутную сеть. В городе 10 электробусов уже заменили автобусы на маршруте № 128.

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