Первый замдиректора ФСБ Смирнов отправлен в отставку

Бессменный первый замдиректора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Смирнов отправлен в отставку. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, сообщает 22 октября РЕН ТВ.

По данным телеканала, Смирнова освободили от должности в связи с достижением им 70 лет — предельно допустимого возраста для госслужбы.

На должность его назначили в 2003 году. Ранее он возглавлял управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Самым вероятным кандидатом на должность первого замдиректора ФСБ является Сергей Королев, возглавляющий службу экономической безопасности ФСБ. На его место может претендовать нынешний заместитель руководителя службы — Сергей Алпатов, ранее возглавлявший службу собственной безопасности ведомства.

В сентябре Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Чиновник возглавлял Белгородскую область с 1993 года.