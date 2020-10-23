Эксперты оценили шансы вернуть украденные телефонными мошенниками деньги

Почти все граждане России хотя бы раз сталкивались с телефонными аферистами, а попались на их уловки и лишились денег около 15% из них, при этом почти никто из пострадавших не вернул украденные средства, следует из исследования «Актион Право» (входит в группу «Актион-МЦФЭР»).

Участие в нем приняли более 11 тыс. человек, среди которых преимущественно пользователи «‎Актион Право»‎, а также других платформ группы.

Более 10 тыс. опрошенных (94%) положительно ответили на вопрос, звонили ли им или их близким телефонные мошенники. Никогда не сталкивались с аферистами только около 650 респондентов (6%).

Большинству из опрошенных мошенники звонили неоднократно, в большинстве случаев представляясь сотрудниками банка. Как правило, собеседнику говорили о блокировке банковской карты. Около 9 тыс. человек (86%) столкнулись именно с такой формулировкой аферистов.

Около 1 500 (13,9%) по телефону сообщили о случившемся с их близкими несчастье. Более 1 100 опрошенных (10,8%) получили фейковое сообщение из банка о блокировке счета. Выманить деньги под предлогом выигрыша в лотерею пытались у 965 респондентов (9,2%), а под предлогом надбавки от Пенсионного фонда — у 605 (5,7%).

Также 345 абонентам (3,3%) сообщили, что им полагается компенсация за ранее проданный фальшивый товар.

На удочку злоумышленников попались более 900 человек (8,5%). В результате мошенники получили деньги, при этом суммы были крупные.

Около 750 опрошенных (7,1%) также поверили уверениям аферистов, но перевели им «‎‎небольшую сумму».

Подавляющее большинство обнаружили обман в процессе общения и не переводили деньги мошенникам, таких оказалось более 8 800 (84,3%).

Только один человек из опрошенных, кто потерял деньги в результате диалога с аферистами (более 1 600 человек), вернул свои средства. Все остальные респонденты не смогли получить обратно ни копейки.

«В России есть федеральный закон «О национальной платежной системе». Основная мысль закона: нужно доказать, что деньги были списаны со счета клиента, который не передавал CVC-код и пин-код карты третьим лицам», — отметил эксперт системы «‎‎Актион Право» Ислам Рамазанов.

Он объяснил, если у клиента установлен на телефоне мобильный банк, приходили сообщения об авторизации операции, и он, или злоумышленник, которому клиент передал информацию, ввел цифровой пароль авторизации, то нельзя списать вину на банк. Финансовое учреждение только выполнило волю владельца карты о переводе.

Как правило, банки пытаются помочь клиентам: в некоторых регионах они составляют и обновляют базы телефонных номеров мошенников и передают их правоохранителям, отметил специалист.

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