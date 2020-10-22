В генплан Владивостока включили снос Приморского театра кукол

Во Владивостоке внесут изменения в генеральный план города. Проект предусматривает строительство новых объектов, реконструкцию и снос существующих. Документ рассчитан до 2036 года и опубликован на сайте городской администрации.

Как сообщает ИА PrimaMedia, перечень мероприятий, внесенных в генплан, разбит на два этапа. Первый рассчитан до конца 2021 года, второй — до конца 2036-го.

На первом этапе построят противотуберкулезный диспансер на 150 коек и центр ядерной медицины с научно-исследовательским блоком на острове Русский. Также в новое здание переедет библиотека имени Горького, а Морской музей истории разместится в жилом строении на Пушкинской, 16.

Объект регионального значения «Приморский краевой театр кукол» на улице Петра Великого, 8, снесут. Сам театр переедет в новое здание, которое должны построить к 2036 году.

До конца 2021-го под строительство магистральной улицы планируется снести детсад № 2. С этой же целью до 2036-го ликвидируют спортплощадку на Светланской, 197.

Всего в городе планируется построить 53 транспортных развязки, 31 мост, шесть пешеходных переходов, три тоннеля и один железнодорожный переезд. Также предлагается вернуть на маршруты троллейбусы и трамваи, построить монорельсовую дорогу по Корабельной набережной протяженностью 4,6 км, обустроить на острове Русский велосипедные дорожки. Кроме того, генплан предусматривает строительство планетария и парка развлечений от инвестора ОАО «Диснейленд».

Сейчас проект проходит общественные слушания. До 30 октября граждане могут подавать свои предложения и замечания.