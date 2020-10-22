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«Единая Россия» отобрала более 70 кандидатов на выборы в Госдуму

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Партия «Единая Россия» определилась с первой группой членов из числа действующих депутатов Госдумы, которых партия может выдвинуть на выборах в парламент следующего созыва. Об этом в четверг, 22 октября, РБК сообщили два источника в партии.

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В список вошел 71 депутат, среди которых Сергей Неверов, Александр Хинштейн и Виталий Милонов.

По словам руководителя центрального исполкома партии Дмитрия Миненко, работа по анализу деятельности действующих депутатов с целью определить, кого из них выдвигать в следующем созыве, проходит с начала года по поручению председателя ЕР Дмитрия Медведева. Кроме того, все кандидатуры согласовывались с администрацией президента.

Один из источников в партии подчеркнул, что в список потенциальных кандидатов вошли те, кто пользуется поддержкой граждан, ведет «системную работу в своем округе», а также проводит эффективные работы по повестке партии.

Помимо Неверова, Хинштейна и Милонова высокие шансы на переизбрание имеют первый замглавы фракции Адальби Шхагошев, глава парламентского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, зампред комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов, зампред комитета по финансовому рынку Константин Бахарев, зампред комитета по бюджету и налогам Сергей Чижов.

19 октября о планах «Единой России» пересмотреть условия отбора кандидатов в депутаты ГД сообщило издание URA.RU со ссылкой на сенатора Сергея Перминова. Он отметил, что партия планирует отказаться от выдвижения спортсменов, артистов и музыкантов в Государственную думу.

В августе президент России Владимир Путин заявил, что главным качеством любого управленца является способность слышать людей и вникать в их проблемы.

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