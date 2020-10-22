В Москве пробки достигли девяти баллов

Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов вечером в четверг, 22 октября. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Затруднения наблюдаются на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

В настоящее время в столице идет дождь, передает RT. Это осложняет дорожную ситуацию.

Ранее в этот же день в пресс-службе столичного департамента транспорта автомобилистов попросили заранее планировать маршрут с учетом вечерних пробок, передает агентство городских новостей «Москва».