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Фуру с 3 т контрафактной одежды задержали в Тюменской области

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Тюменская таможня задержала грузовик, в котором находилось около 3 т контрафактной одежды. Стоимость партии фальсификата оценивается в 40 млн рублей.

Одежду пытались ввезти из Кыргызской Республики. Во время досмотра транспортного средства таможенники обнаружили спортивные костюмы, толстовки, брюки, футболки, носки и куртки известных брендов — в общей сложности 20 тыс. единиц одежды. Об этом сообщает портал «Наш город».

В частности, установлено, что вещи под брендами Chanel и Versace были изготовлены в Кыргызской Республике. Так как общая сумма ущерба правообладателям составила 40 млн рублей, нарушителям грозит уголовная ответственность.

С начала 2020 года таможня выявила около 80 тыс. единиц контрафактной продукции.

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