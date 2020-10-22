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Тротуарные дорожки уложат на 23 улицах в Астрахани

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Глава Астрахани Мария Пермякова дала поручение уложить тротуарные дорожки на 23 улицах города. На 14 объектах ремонтные работы уже закончены.

По данным администрации Астрахани, в настоящий момент ведется подготовка к благоустройству пешеходной зоны на улицах Урицкого, Эспланадной, Безжонова, Сен-Симона, Советской млиции и Тургенева. Об этом сообщает «Астрахань-24».

На улице Луконина дорожники планируют уложить 2,3 тыс. кв. м тротуаров. Ширина дорожки составит 4 м, из-за чего потребуется тяжелая техника. Работы завершат до конца недели.

Работы по оставшимся объектам будут завершены до декабря.

В администрации уточнили, что благоустройство тротуаров завершено на 14 объектах. Самыми протяженными стали дорожки на улицах Ширяева, Николая Островского и Новороссийской.

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