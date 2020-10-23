Премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях заявил о том, что «на данный момент дипломатического решения конфликта в Карабахе нет», что логично вызвало бурю эмоций у стран, которые задействованы в урегулировании этого кризиса мирным путем, и у России в частности. Но, ведь если подумать, вся история развития отношений Армении и Азербайджана за последние годы этот тезис только подтверждала.

Урегулировать конфликт пытаются с 1991 года. Однако даже после заключения соглашений о перемирии, Бишкекского протокола, подписания «мадридского документа» и многого другого, на что тратилось много сил международных посредников, включая Россию, заканчивалось все срывом.

Мы помним «четырехдневную войну» в апреле 2016 года, когда были убиты и ранены не только солдаты обеих сторон конфликта, пострадали и местные жители Карабаха. Тогда Москве удалось утихомирить Ереван и Баку и посадить их за стол переговоров.



Судя по интенсивности обстрелов и одновременно с этим попыток установить бессрочное перемирие, которых было уже две, такой подход, как четыре года назад, больше не устраивает ни одну из сторон. И, как правильно отметили после последнего визита глав МИД Армении и Азербайджана в Москву некоторые политологи, то, что представители двух стран два раза за последние две недели побывали в российской столице, не означает нахождения компромисса.

Мнение о том, что попытки найти решение этого кризиса не увенчались успехом, подтверждают не только заявления первых лиц Армении. Такие же слова звучат из Азербайджана. Не так давно лидер закавказской республики Ильхам Алиев отметил, что конфликт остается «военно-политическим». Тем более при поддержке такого сильного союзника, как Анкара, они не готовы будут отступать. Последние заявления Реджепа Тайипа Эрдогана в духе Ататюрка также не внушают оптимизма.

В Баку настаивают на передаче под контроль республики семи районов вокруг Нагорного Карабаха — Кельбаджарского, Лачинского, Кутбатлинского, Джебраильского, Зангеланского, Агдамского и Физулинского.

Власти Азербайджана и в ходе последнего противостояния не устают напоминать об обязательствах по передаче этих территорий, ведь они были прописаны среди прочего (временный статус Нагорного Карабаха, самоуправление, права беженцев на возвращение в места прежнего пребывания) в 2007 году как раз в «мадридском документе».

В своем обращении к нации Никол Пашинян 14 октября рассказал, что Баку предлагал разменять эти семь районов на объявление перемирия. При этом Азербайджан настаивает на том, чтобы этот вопрос не был увязан со статусом Карабаха, который может быть решен только после возвращения региона в состав республики. В Ереване выступили категорически против подобных разменов.

Компромисс, а соответственно, и реальный режим прекращения огня без срывов может сложиться лишь в случае уступок с обеих сторон, причем очень существенных: Еревану придется рассмотреть возможность передачи части указанных районов Баку. При этом Азербайджан не может рассчитывать на то, что Карабах таким же образом вернется под его контроль. Это очевидно.

Как мы помним, в апреле 2016 года Россия сыграла роль основного медиатора переговоров воинствующих государств. Сначала в Москве прошла встреча глав генштабов ВС Армении и Азербайджана, на которой удалось достигнуть договоренности о прекращении огня на линии соприкосновения. Правда, даже после этого стороны обвиняли друг друга в систематических нарушениях. Окончательно дипломатический успех закрепила встреча Владимира Путина с главами двух конфликтующих стран — она состоялась в июне в Санкт-Петербурге.

Возможно, и в этот раз Россия сможет найти приемлемое решение сразу для двух своих союзников. Тем более среди всех этих порой противоречивых заявлений с обеих сторон недавно прозвучало и здравое желание встретиться в Москве на уровне лидеров.

Правда, тут вступает в дипломатическую игру еще одно обстоятельство. Уже 23 октября в Вашингтоне госсекретарь США Майк Помпео лично поговорит с главами МИД Армении и Азербайджана. Штаты наравне с Россией и Францией — сопредседатели минской группы ОБСЕ. Америка не раз заявляла о желании способствовать мирному урегулированию конфликта, и тут у всех трех посредников, как это нечасто бывает, позиции в целом совпадают. Однако окажутся ли вашингтонские переговоры вспомогательным элементом для московских соглашений или же США попытаются перетянуть миротворческое одеяло на себя, покажет время и ситуация на земле. А земле пока по-прежнему горячо.

Автор — редактор отдела внутренней и внешней политики «Известий»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора