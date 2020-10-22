Строительство водного центра «Посейдон» стартовало в Новороссийске

В Новороссийске (Краснодарский край) в рамках муниципально-частного партнерства началось строительство водного центра «Посейдон». Об этом глава города Игорь Дяченко сообщил на своей странице в Instagram.

Центр будет включать спортивно-оздоровительный бассейн размером 25х16 м с восемью дорожками, оздоровительный бассейн размером 12х7,5 м и детский бассейн размером 10х5,6 м. Также проект предусматривает создание зоны «сухого плавания», в которой разместят кардиотренажеры, пишут «Кубанские новости».

Новый спортивный объект будет доступен для детей и взрослых, людей с ограниченными возможностями.

Завершить строительство планируется в 2022 году. Также рассматривается вопрос строительства еще одного спортцентра в Приморском районе.

В августе сообщалось, что в Новороссийске не будут строить деловой кластер по проекту бюро Захи Хадид. Причиной стало действие принятого в Краснодарском крае закона об ограничении этажности застройки на побережье.