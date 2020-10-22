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Жителя Липецка будут судить за падение ребенка из окна

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дело по факту падения полуторагодовалого ребенка из окна в Липецке. В причинении тяжкого вреда по неосторожности обвиняют сожителя матери мальчика.

По версии следствия, 28-летний мужчина с сожительницей и ее ребенком пришел в гости к сестре. Разогревая еду, он поставил мальчика напротив распахнутой створки окна. Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал с высоты пятого этажа. Об этом пишет GOROD48.

При падении мальчик получил тяжелую сочетанную травму, которая расценивается как тяжкий вред здоровью. Во время расследования мужчина признал свою вину. Он объяснил, что поставил плачущего ребенка на подоконник, чтобы успокоить.

Дело направлено в прокуратуру.

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