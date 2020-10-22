Форум «Открытые инновации» собрал более 120 тыс. участников из 134 стран

Более 120 тыс. человек из 134 стран стали участниками IX Международного форума инновационного развития «Открытые инновации». В этом году он впервые проходил онлайн. Темой Форума стало развитие цифровизации под влиянием пандемии и технологические тренды постковидного будущего.

«Открытые инновации» вновь прошли в формате трех дней — Humancentric Society, Survival Economy, Futuristic Technology. Российские и зарубежные спикеры подключались к программе дистанционно или выходили в эфир из специально оборудованных студий в Технопарке «Сколково».

За три дня работы форума состоялось более 100 деловых мероприятий с участием 448 экспертов из 33 стран. Количество просмотров трансляции на сайте «Открытых инноваций» достигло 135 770, а количество уникальных посетителей сайта — 121 159. Трансляция также велась в социальных сетях (1 653 962 просмотра во «ВКонтакте», более 63,3 тыс. — на YouTube) и на сайтах партнеров. Записи всех сессий можно посмотреть на официальном сайте Форума.

Президент РФ Владимир Путин направил приветственное письмо участникам «Открытых инноваций». Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Корея Чон Се Гюн и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев записали специальные видеообращения для пленарного заседания форума «New Digital Normal. Готовы ли мы к изменившемуся миру?»

Фото: Пресс-служба форума «Открытые инновации»

В сессиях деловой программы форума приняли участие специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, лауреат Премии по экономике памяти Альфреда Нобеля Майкл Кремер, вице-президент Google Меир Бранд, генеральный директор Spotify в России и СНГ Илья Алексеев, руководитель технического отдела по правительственным, рыночным и торговым вопросам Intel Клэр Вишик, директор McKinsey Global Institute Джонатан Ветцель, генеральный директор «Почты России» Максим Акимов, генеральный директор – председатель правления АО «РЖД» Олег Белозёров, корпоративный ученый 3M Джейшри Сет и другие эксперты.

В рамках форума «Открытые инновации» было подписано восемь соглашений между ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» и российскими фондами, компаниями и университетами. Также подписаны соглашения между фондом «Сколково» и SCHNEIDER GROUP, ВТБ и Skolkovo Ventures, правительством Москвы, РВК и Агентством стратегических инициатив, ГК «Цифра» и Академией «Ростеха». О подписании Меморандума о сотрудничестве объявили Фонд «Сколково» и Союз цифровой экономики Берлина-Бранденбурга.

Традиционная выставка Startup Expo также прошла онлайн и продолжит работу после завершения форума. Любой желающий может посетить виртуальные стенды 400 технологических компаний в специальном разделе сайта.

Соорганизаторами форума выступили Министерство экономического развития РФ, Правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд «Сколково», Российская венчурная компания (РВК), Фонд содействия инновациям и VEB Ventures.

Страна-партнер Форума в 2020 году — Республика Корея. Международные партнеры — Российско-Корейский Центр по сотрудничеству в области науки и технологий (KORUSTEC) и Корейско-Российский центр инноваций (KRIC).

Генеральный партнер форума — Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО). Официальные партнеры — ОАО «РЖД», Банк ВТБ (ПАО), «Почта России» и Газпромбанк (Акционерное общество). Специальный партнер — Госкорпорация «Росатом».

Официальные интернет-ресурсы Форума:

Официальный website: https://openinnovations.ru/

Официальный канал в Facebook: https://www.facebook.com/forinnovations.ru

Официальный канал в Twitter: https://twitter.com/innovationsopen

Официальный аккаунт в Instagram: https://www.instagram.com/openinnovations/

Официальный канал в VK: https://vk.com/forinnovations

Контакты для СМИ: press@forinnovations.ru

АНО «Сколково Форум» — дочернее общество Фонда «Сколково», специализирующееся на организации и проведении технологических мероприятий. В портфолио «Сколково Форум» формирование программы, организация и проведение таких мероприятий, как Стартап Тур «Открытые инновации» — всероссийский проект по поиску перспективных технологических проектов, ежегодный Форум «Открытые инновации», являющийся уникальной дискуссионной площадкой для участников инновационной экосистемы, Startup Village — самая масштабная стартап-конференция в России и странах СНГ для технологических предпринимателей.

Форум «Открытые инновации», проходящий ежегодно с 2012 года под эгидой Правительства Российской Федерации, — крупнейшее в России и одно из самых масштабных в мире конгрессно-выставочных мероприятий, демонстрирующее основные тенденции и ключевые достижения в инновационных сферах экономики.

В 2019 году в рамках Форума было проведено более 150 деловых сессий, на которых выступили эксперты из более чем 100 стран мира, общее количество посетителей составило более 20 000 человек, включая представителей науки и образования, инвесторов, технологических предпринимателей, представителей инновационной инфраструктуры и корпораций, а также широкий круг представителей государственной власти и журналистов.