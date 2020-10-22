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Геологический памятник очистили от мусора в Дальнегорске

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В Дальнегорске (Приморский край) прошла акция «Чистые берега». Участники убрали побережье в районе кекуров Два брата, которые являются туристической достопримечательностью.

Как сообщает РИА «Восток-Медиа», мероприятие финансировалось по программе «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020 – 2027 годы. Для вывоза мусора был задействован «КамАЗ».

В региональном министерстве природных ресурсов рассказали, что с начала 2020 года в крае прошло более 30 экоакций. Более 700 человек расчистили 25 км побережья.

Ранее в октябре сообщалось, что на северо-восточном побережье бухты Врангеля (Приморский край) сотрудники АО «Восточный Порт» совместно с волонтерами фонда «Восточный Порт» провели морской субботник. Мероприятие прошло под девизом «Вместе бережем планету!» в рамках экологического просветительского проекта «Экомарафон». Участники собрали около 100 мешков бытовых отходов, пластиковую и полиэтиленовую тару, оставшуюся от отдыхающих.

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