Массовые мероприятия приостановили в Обнинске

В Обнинске Калужской области приостановили все массовые мероприятия с очным присутствием граждан в помещениях и на улице. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Как пишет газета «Весть» со ссылкой на городскую администрацию, решение принято на основании рекомендаций регионального министерства культуры, чтобы не допустить дальнейшее распространение коронавируса.

В Обнинске также приостановили работу кружков, студий и любительских объединений.

За последние 24 часа в Калужской области выявили еще 95 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, число зарегистрированных случаев на 22 октября составило 11 019. 79 человек с подтвержденным лабораторно коронавирусом скончались.