Проблемы с отоплением выявлены в 10% домов в Липецке

Отопление в Липецке подали в 2,85 тыс. жилых домов. Примерно в 10% зданий были выявлены различные проблемы.

Без отопления до сих пор остаются два дома, в которых идет капитальный ремонт, а также 19 домов, где произошли порывы на внутренних сетях. Еще в трех домах тепло не могут подать из-за аварии на трубопроводе. Об этом пишет LipetskMedia.

В ряде многоквартирных домов отмечают неравномерный прогрев батарей в разных комнатах. В некоторых зданиях холодными остаются отдельные стояки. Также зафиксированы жалобы на слабый прогрев труб.

Коммунальщики отмечают, что в целом отопительный сезон начался в штатном режиме. Сейчас перед специалистами стоит задача оперативно устранить выявленные проблемы к вечеру 22 октября.

На окончательную наладку систем и разогрев радиаторов уйдет еще около месяца. За это время коммунальщики наладят гидравлический режим по зимнему варианту работы.