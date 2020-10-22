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Мишустин заявил о продлении программы льготной ипотеки до июля 2021 года

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Правительство России решило продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг, 22 октября.

«Сегодня в повестке заседания правительства вопрос, который касается миллионов людей. Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года», — сказал председатель правительства.

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Он напомнил, что изначально программа была рассчитана до 1 ноября и хорошо себя зарекомендовала.

По словам премьера, программа существенно поддержала строительную отрасль.

16 октября Минфин сообщил, что внес в правительство проект постановления о продлении льготной ипотеки под 6,5%. В ведомстве считают, что продление программы позволит дополнительно выдать 354 тыс. кредитов на 1,1 трлн рублей.

Отмечалось, что по состоянию на 12 октября заключено 224,4 тыс. кредитных договоров на 630,8 млрд рублей. Всего использовали около 70% запланированного лимита программы — 900 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин 14 октября предложил продлить программу льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 6,5%.

Директор департамента обеспечения банковского надзора Центробанка Александр Данилов заявил 8 октября, что ЦБ пока не опасается пузыря на ипотечном рынке, но в случае продления льготной программы кредитования и очередного кризиса могут возникнуть риски перегрева.

В начале августа в «Авито Недвижимости» рассказали «Известиям», что льготная программа ипотечного кредитования привела к росту сделок в долевом строительстве.

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