В Москве возбудили дело о скрытой камере в арендной квартире

Уголовное дело возбуждено по факту слежки скрытой камерой в арендованной квартире за двумя девушками в Москве. Об этом в четверг, 22 октября, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В конце августа две девушки арендовали у мужчины квартиру на юге Москвы.

«Спустя почти полтора месяца, 3 октября, девушки обнаружили в стене коридора микрофон и замаскированную под вентиляцию скрытую камеру», — сказал собеседник агентства.

Кто именно следил за девушками, пока не установлено. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

В начале года по аналогичной статье в Тюмени судом было рассмотрено дело 42-летнего мужчины, который предоставлял гражданам детективные услуги. Частный детектив за вознаграждение незаконно получал и передавал клиенту информацию о телефонных звонках женщины, а также другие данные о ней и ее родственнике.