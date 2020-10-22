Лучшее семейное подворье выбирают в Верхневолжье

В Тверской области продолжается конкурс «Лучшее семейное подворье». В финал муниципального этапа вышла 21 многодетная семья. При оценке жюри учитывает наличие в хозяйстве животных, построек, насаждений и обрабатывающей техники.

В пятницу, 23 октября, на официальной странице регионального министерства демографической и семейной политики опубликуют фоторепортажи о семейных подворьях, и жители Верхневолжья смогут поддержать конкурсантов. Победители «народного голосования» получат дополнительные баллы, которые обязательно учтут при подведении итогов. Финал продлится до 15 ноября.

Победившую семью наградят пассажирским микроавтобусом. За второе место полагается легковой автомобиль, а за третье – комплект бытовой техники и инструменты.

Как уточняют «Тверские ведомости», конкурс организован в рамках нацпроекта «Демография» и проводится впервые. По словам губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия очень нужны для поддержки и популяризации института семьи в регионе.

В сентябре сообщалось, что в Торопецком районе Тверской области до конца года должны завершить строительство нового детского сада на 240 мест. Он возводится в рамках нацпроекта «Демография».