Путин назвал востребованным предложенный ЕР формат форума «ШОС+»

Президент России Владимир Путин считает формат Международного межпартийного форума «ШОС+», предложенный партией «Единая Россия», весьма востребованным.

«Считаю проект «ШОС +», предложенный партией «Единая Россия», весьма востребованным. Важно, что эта инициатива получила широкую поддержку со стороны представителей политических партий и парламентских фракций, общественных деятелей, предпринимателей не только из стран ШОС, но из многих других государств», — говорится в приветствии российского лидера, которое зачитал на форуме председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов.

Форум пройдет на площадке «Единой России» в 22–23 октября. Трансляция ведется на Международной межпартийной интернет-платформе (IIIP). Мероприятие посвящено теме «Экономика для людей». Участие принимают представители стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС (группы быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), а также СНГ.

В своем приветствии Путин подчеркнул, что укрепление отношений с партнерами по ШОС является одним из стратегических приоритетов внешней политики России.

«Наша страна, председательствующая в этом году в ШОС, выступает за наращивание всего комплекса многоплановых связей в рамках этого объединения, а также за углубление его взаимодействия с другими членами международного сообщества», — привел его слова Грызлов.

Провести межпартийный форум «ШОС+» предложил председатель ЕР Дмитрий Медведев. Инициативу поддержали лидеры основных правящих парламентских партий стран-членов альянса. Такой форум в данном формате проходит впервые в мире.

В рамках форума главы политических партий обсудят поддержку «зеленых» технологий, преодоление социально-экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, объединение усилий в борьбе с опасными инфекционными заболеваниями и развитие цифровых технологий в интересах человека.