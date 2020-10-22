Гонщик протестировал Центр контраварийной подготовки на автодроме «Игора Драйв»

Российский победитель FIA Motorsport Games – 2019, вице-чемпион РСКГ 2020 (Российской серии кольцевых гонок) Клим Гаврилов протестировал возможности Центра контраварийной подготовки на автодроме «Игора Драйв» и рассказал, как управлять автомобилем в сложных погодных условиях. Об этом говорится в сообщении центра, которое поступило в редакцию «Известий» в четверг, 22 октября.

Отмечается, что с началом ночных заморозков аварийная обстановка на дорогах обостряется. Прохождение дополнительного обучения по управлению машиной в осенний и зимний периоды не является обязательным, но может стать полезным и для начинающих, и для опытных водителей. «Игора Драйв» как раз поможет восполнить недостающие знания.

Гаврилов заявил, что как гонщик давно хотел попасть в комплекс, потому что ему «интересно попробовать себя в чем-то новом». По его словам, начинающие водители и опытные пилоты найдут здесь для себя «что-то новое, что-то потренируют, что-то отточат».

Гонщик поделился советами по устранению заносов. «На автомобиле с передним приводом при возникновении заноса более опытные водители могут держать руль в том же положении и чуть-чуть добавить газ. Передний привод имеет свойство вытягивать машину. Если на машине задний привод, то нужно действовать немного сложнее — руль выворачивается в сторону заноса, добавляется немного газа, и таким образом можно скорректировать положение автомобиля», — приводит его слова пресс-служба.

Пилот считает, что при возникновении экстренных ситуаций нужно не только знать, как правильно действовать, но и суметь быстро сориентироваться, чтобы принять необходимые меры. Однако скорость реакции приходит только с опытом, который можно получить в «Игоре Драйв».

Фото: "Игора Драйв"

Комплекс предоставляет услуги для профессиональных гонщиков, любителей автоспорта и автомобилей. Благодаря российским и международным соревнованиям, увеличивается внешний и внутренний туристический поток, что способствует социальному и экономическому развитию региона, отмечается в релизе. Кроме того, появляются новые рабочие места.

По словам Яна Полека, генерального директора «Игора Драйв», основной задачей «Игора Драйв» является не только проведение международных и национальных соревнований, но и популяризация автоспорта в России.

«Крупные мероприятия, которые будут проходить на «Игора Драйв», привлекут большую аудиторию. Это безусловно даст импульс и развитие региону», — приводятся в сообщении слова Полека. Он добавил, что среди сотрудников проекта не только жители Санкт-Петербурга, но и близлежащих населенных пунктов Приозерского района.

«Игора Драйв» объединяет технические виды спорта и развлечения. На территории около 100 га в 54 км от Санкт-Петербурга находятся 10 трасс для авто- и мотоспорта и комплекс сооружений. Комплекс также поддерживает детский и юношеский спорт.

Центр контраварийной подготовки этого комплекса является одним из самых технически оснащенных и безопасных в России. Он позволяет моделировать потенциально опасные ситуации на дороге и отрабатывать маневры. На площадке в 47 000 м2 разместилось необходимое оборудование: плита динамического заноса, водные преграды, бассейн аквапланирования, площадка с разными типами покрытий и многое другое.

В начале октября на всесезонном курорте «Игора» прошло ретроралли «10 Озёр 2020». Владельцы классических автомобилей собрались на закрытии сезона. Каждый участник после финиша получил памятный диплом.