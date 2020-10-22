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Созданного на 3D-принтере кота Василия установили в Томском политехе

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В Томском политехническом университете (ТПУ) установили копилку-памятник легендарному питомцу Научно-технической библиотеки коту Василию. Проект разработали и отпечатали на 3D-принтере студенты.

Кот Васислий жил в библиотеке на протяжении 17 лет. Он не только ловил мышей, но и снимал студентам стресс перед экзаменами. У кота был даже свой Instagram. Кот считался символом удачной сессии: студенты утверждали, что, если встретить Василия в книгохранилище, можно легко сдать экзамены и зачеты. После смерти питомца ему решили установить памятник.

РИА Томск пишет, что студенты представили на конкурс несколько вариантов будущего памятника-копилки и выбрали победителя путем голосования. Им стал проект студента второго курса инженерной школы новых производственных технологий университета Никитаы Липатова.

Собранные через копилку деньги будут передаваться зоозащитной организации «Колыбель Дианы». В коробке также можно оставлять игрушки, корм и подстилки.

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