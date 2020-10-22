Два человека погибли при пожаре в жилом доме под Самарой

В результате пожара в частном жилом доме в Самарской области скончались два человека. Об этом в четверг, 22 октября, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

ЧП произошло накануне вечером, 21 октября, в селе Малячкино Шигонского района. Спасатели ликвидировали возгорание менее чем за 1,5 часа, площадь пожара составила 200 кв. м, пишет сайт aif.ru.

На месте происшествия спасатели обнаружили тела двух погибших человек. В настоящее время причины пожара устанавливаются, пишет REGNUM.

В тушении участвовал 31 человек, в том числе шесть сотрудников МЧС.

21 октября сообщалось, что в Чистополе (Республика Татарстан) проводится проверка по факту пожара в частном доме. Жертвами возгорания стали две женщины.