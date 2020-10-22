Чемпионат творческих компетенций ArtMasters завершился в Москве

В Москве наградили победителей Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Церемонию провели на сцене Большого театра.

Работодатели уже предлагают вакансии финалистам, рассказал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

ArtMasters — первый национальный чемпионат для творческих натур.

Участникам от 18 до 35 лет совсем не обязательно иметь профильное образование. В первый год заявки подали 10 тыс. человек, но в финал прошли только 157.

Соревнования проходили по 16 направлениям.