Миранчук поддержал Нурмагомедова перед боем с Гэтжи

Российский полузащитник, выступающий сейчас за итальянский футбольный клуб «Аталанта» Алексей Миранчук, выразил поддержку российском бойцу смешанных единоборств, чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову перед предстоящим поединком с американцем Джастином Гэтжи.

Футболист заявил, что болеет за Нурмагомедова и желает ему удачи.

«Всем привет. Узнал, что скоро бой у Хабиба. Хотел бы выразить свою поддержку, пожелать большой удачи. Болеем и ждем победы», — сказал Миранчук в видео, размещенном на его странице в Instagram.

Поединок Нурмагомедова с Гэтжи намечен на 24 октября и состоится в Абу-Даби. Встреча на «Бойцовском острове» станет главным событием турнира UFC 254. Ранее Нурмагомедов объявлял, что на поединке не будет зрителей. Соревнование и основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Россиянин за всю карьеру одержал 28 побед и ни разу не проиграл. Гэтжи за свою карьеру выиграл 22 боя и потерпел два поражения в MMA.