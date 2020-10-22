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Депутат Госдумы усомнился в эффективности четырехдневной рабочей недели

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Переход россиян на четырехдневную рабочую неделю может сопровождать ряд проблем. Об этом в беседе с изданием «Вечерняя Москва» заявил депутат Госдумы, зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

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По его словам, такое «нововведение», как четырехдневная рабочая неделя, может «перессорить россиян», усложнить расчет зарплаты и снизить эффективность труда, пишет НСН.

Аналогичной точки зрения придерживается и кандидат экономических наук, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. По его мнению, РФ еще не готова к четырехдневной рабочей неделе, а из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и массового перехода на удаленный режим работы серьезные изменения в графике вызовут путаницу и у работников, и у работодателей.

«Никто толком не понимает, для чего такие сложности. Политического смысла не видно, экономического — тем более», — цитирует эксперта телеканал «Звезда».

В сентябре депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, в чем заключается главная опасность введения в стране четырехдневной рабочей недели, отмечает RT. По мнению бывшего главного санитарного врача РФ, все три дня выходных россияне будут выпивать. Помимо этого, сокращение рабочих часов негативно отразится на экономике страны, пишет «Ридус».

20 октября вопрос о сокращении рабочей недели вновь поднял заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он выразил уверенность в необходимости сохранения вопросов трудового законодательства в текущей политико-экономической повестке.

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