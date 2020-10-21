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Дорогу до Новоалександровки в Амурской области откроют через месяц

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В Амурской области готов на 90% 10-километровый участок автомобильной дороги от Верхней Полтавки до Новоалександровки. Средства на реконструкцию объекта были привлечены по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

«На участке выполняется большая работа, из грунтового типа дорога переходит в асфальтное исполнение, уже в конце ноября жители получат устойчивое и комфортное транспортное сообщение между двумя районами: Константиновским и Тамбовским», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Зеленин, передает asn24.ru.

До конца октября подрядчик закончит устройство покрытия из плотной асфальтобетонной смеси, затем продолжит работы по обустройству дороги.

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