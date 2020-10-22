Гинцбург сравнил эффективность вакцины и лекарств от COVID-19

Лекарства никогда не станут альтернативой вакцин, заявил в интервью «Известиям» директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Медикаменты лишь профилактируют и работают на разных стадиях инфекционного процесса, соответственно, могут исключительно дополнять друг друга», — сказал ученый.

Однако он заверил, что на уровне лекарств от COVID-19 ситуация может принципиально измениться, когда будут получены моноклональные антитела в виде лекарственного препарата против этого вируса.

На полях XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» специалист также рассказал «Известиям» о том, почему даже у тяжело переболевших могут не вырабатываться антитела и поможет ли вакцина людям с иммунодефицитом.

В Центре им. Н. Гамалеи была разработана первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса «Спутник V».

Подробнее — в интервью Александра Гинцбурга «Известиям»:

«В 10–15% случаев у тяжело переболевших COVID антитела пропадают»