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Органик-центр «Активное село» открыли в Псковской области

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В Логозовичах Псковской области состоялось торжественное открытие органик-центра «Активное село». Это цех переработки сельхозпродукции (овощи, фрукты, травы, грибы, ягоды) для сельских МСП, а также товарных садоводов и ЛПХ на условиях социальной услуги.

«Проект софинансировался программой приграничного сотрудничества Россия-Эстония на период 2014-2020 годов по проекту Active Village. В настоящее время первый этап усиливается новым проектом, направленным на придание «Активному селу» статуса туристического объекта, – лаборатория вкуса», – прокомментировали в районной администрации, передает Псковская лента новостей.

Глава Псковского района Наталья Федорова отметила хорошие перспективы данного объекта в развитии туристического направления.

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