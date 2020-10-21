Более 60 новых газомоторных автобусов доставят в Воронеж

Власти Воронежа потратят 1,5 млрд рублей на закупку новых автобусов большого класса. Как пояснил глава города Вадим Кстенин, мэрия заключила договор лизинга на приобретение 62 автобусов на газомоторном топливе с инфраструктурой для маломобильных граждан. В конце октября – начале ноября они будут доставлены.

Также власти подали еще одну заявку в Минтранс на дополнительную поставку еще 60 автобусов до конца первого квартала 2021 года, передает ИА «Абирег». «Нам подтвердили приобретение этих автобусов. Теперь у нас появятся 120 новых автобусов только с конвейера», – рассказал глава города.

Решение проблем с отсутствием маршруток по вечерам мэр видит в заключении брутто-контрактов с перевозчиками. Этот механизм предполагает оплату работы перевозчиков из казны за километры пробега в независимости от количества перевезенных пассажиров.

Напомним, крупный перевозчик в Воронеже планирует полностью обновить систему видеонаблюдения в транспорте в течение года. Модернизация обойдется примерно в 20 млн рублей. Основной целью видеонаблюдения является обеспечение безопасности перевозок. Диспетчеры могут оперативно отслеживать состояние водителя и ситуацию внутри автобуса.