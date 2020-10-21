Новый томограф стоимостью 45 млн рублей появится в Тюмени

В Тюмени появится новый компьютерный томограф стоимостью 45 млн рублей. Его установят в поликлинике № 5 на Московском тракте.

Победителем аукциона стала компания из Санкт-Петербурга. Она должна поставить оборудование до 20 ноября, сообщает портал «Наш город».

В конце июля сообщалось, что ялуторовская больница № 23 в Тюменской области получила современный телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс.

Благодаря высокой четкости снимков медики могут оперативно установить точный диагноз на ранних стадиях патологии и выработать верную стратегию лечения.