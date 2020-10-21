Меры поддержки экотуризма хотят ввести в Саратовской области

На заседании комитета Саратовской облдумы по спорту, туризму и делам молодежи депутаты одобрили для принятия в двух чтениях законопроект, предусматривающий внесение изменений в ЗСО о господдержке туризма. Введение в документы пункта об экологическом туризме позволит тем, кто занимается предпринимательством в данном направлении, получить государственную поддержку.

Как пояснил депутат облдумы Станислав Денисенко, актуальность законотворческой инициативы объясняется тем, что нужно сделать так, «чтобы люди не мотались по заграницам, не приносили всякую заразу», а отдыхали в России и родном регионе, передает ИА «Взгляд-инфо».

На данный момент в Саратовской области насчитывается 21 организация, предоставляющая услуги в сфере экотуризма.