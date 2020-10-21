Памятник Михаилу Лермонтову откроют в Ульяновске

В Ульяновске установили бюст поэту Михаилу Лермонтову в сквере на улице Льва Толстого. Открытие памятника состоится в четверг, 22 октября.

Как сообщает городская администрация, памятник решили установить именно здесь, поскольку в XVIII веке на этом месте прадеды писателя – Алексей и Мария Столыпины. Их дочь Елизавета являлась бабушкой великого писателя, пишет 1ul.ru.

В управлении имущественных отношений, экономики и развития конкуренции рассказали, что бюст изготовили и передали безвозмездно из скульптурной мастерской на Кубани в рамках проекта «Аллея Российской Славы».

По данным ведомства, в будущем сквер планируют развивать и благоустраивать.

В конце сентября сообщалось, что жители одного из районов Ульяновска спасли пруд, на месте которого должен был появиться детский сад. Речь идет о водоеме на улице Шолмова. Застройщик уже начал сносить деревья и засыпать водоем, где местные жители прикармливают уток и гуляют с детьми.