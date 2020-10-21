Причину утечки мазута выясняют в Сортавальском районе Карелии

В Сортавальском районе Карелии установлена возможная причина утечки мазута в местный залив. Специалистам пришлось перекопать береговую линию, чтобы минимизировать риски загрязнения акватории.

«Мы предполагаем, что причина утечки — старое мазутное хозяйство, однако точно смогут определить только специалисты. Наши вчерашние работы подтвердили, что течет с той стороны, мы перекопали береговую линию и проводим другие необходимые работы», — рассказал ИА «Карелinform» начальник отдела по мобилизационной работе и гражданской обороне администрации Сортавальского района Константин Петров.

В настоящее время имеются сложности с распределением полномочий: по словам Петрова, согласно 131-му федеральному закону об общих принципах организации местного самоуправления, уборка акватории входит в компетенцию городского поселения (Сортавалы).