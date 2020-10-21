Прямой эфир

Причину утечки мазута выясняют в Сортавальском районе Карелии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сортавальском районе Карелии установлена возможная причина утечки мазута в местный залив. Специалистам пришлось перекопать береговую линию, чтобы минимизировать риски загрязнения акватории.

«Мы предполагаем, что причина утечки — старое мазутное хозяйство, однако точно смогут определить только специалисты. Наши вчерашние работы подтвердили, что течет с той стороны, мы перекопали береговую линию и проводим другие необходимые работы», — рассказал ИА «Карелinform» начальник отдела по мобилизационной работе и гражданской обороне администрации Сортавальского района Константин Петров.

В настоящее время имеются сложности с распределением полномочий: по словам Петрова, согласно 131-му федеральному закону об общих принципах организации местного самоуправления, уборка акватории входит в компетенцию городского поселения (Сортавалы).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020