Станцию обеззараживания сточных вод построят в Самаре

В Куйбышевском районе Самары возводится новая станция ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, прошедших предварительную очистку. Модернизация очистных сооружений города проводится в рамках нацпроекта «Экология».

Как сообщает городская администрация, новый современный объект заменит действующую станцию очищения хлорактивными элементами. Сейчас строители завершают основные работы — они уже установили фундамент и подготовили место под оборудование. Его установку планируют начать на следующей неделе, пишет НИА «Самара».

«Сейчас мы делаем каналы сточных вод, в которые будет монтироваться ультрафиолетовое оборудование. В соответствии с проектом данные каналы заливаются из бетона со специальными добавками — для особой прочности. Их толщина составляет 600 мм. На этом будет стоять вся станция, на этом она будет держаться, через нее будет проходить очищенная вода», — объяснил замдиректора подрядной организации Алексей Широков.

Ультрафиолетовые модули уже приобретены. После их установки на объекте начнутся работы по устройству кровли и подключению электроснабжения.

По словам первого замглавы города Владимира Василенко, к строительству станции проявляют повышенное внимание все контролирующие структуры.