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Росавиация отозвала иск к турецкой авиакомпании Onur Air на сумму $386 тыс.

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Росавиация отказалась от иска к турецкой авиакомпании Onur Air на сумму $386 тыс. Об этом свидетельствуют материалы картотеки арбитражных дел Арбитражного суда Москвы.

На основании отказа от иска суд принял решение прекратить производство по этому делу, а также взыскать с авиакомпании госпошлину в размере 159,7 тыс. рублей.

Основания исковых требований в материалах суда не указаны. Предположительно, иск связан с долгом за оказанные ответчику аэронавигационные услуги над территорией России. Третьим лицом к делу была привлечена госкорпорация по организации воздушного движения.

Ранее, 11 сентября, стало известно, что Ространснадзор к началу августа выявил 1066 фактов несоблюдения методических указаний Минтранса по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений. Они были утверждены главой ведомства Евгением Дитрихом 25 мая. 736 нарушений приходятся на аэропорты, 330 — на воздушные суда авиакомпаний.

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