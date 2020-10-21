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Житель Оренбуржья вырубил шесть дубов на сумму 550 тыс. рублей

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В Северном районе Оренбургской области сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконной вырубке леса. Об этом сообщает региональное УМВД.

По данным ведомства, злоумышленником оказался 59-летний житель деревни Кирсановка. В его отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», пишет РИА «Оренбуржье».

По информации министерства лесного и охотничьего хозяйства, мужчина вырубил шесть деревьев породы дуб. Общая сумма ущерба составила 550 тыс. рублей.

Ранее в октябре сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении ответственности за незаконный вывоз лесоматериалов. Отмечается, что данная мера поможет снизить объем нелегального экспорта древесины.

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