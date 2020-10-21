В Грузии захватчик банка держит в заложниках более 30 человек

Захватчик банка в грузинском Зугди́ди потребовал $500 тыс. в течение двух часов. Он сообщил, что один и держит гранату без чеки. Судя по кадрам, у преступника также предмет, похожий на автомат Калашникова. Ранее полиция вывела из здания пять человек. Сообщалось, что налетчик разрешил покинуть отделение пожилым людям. Ещё несколько человек укрылись на крыше, они убегают по пожарной лестнице. Предварительно, в заложниках остаются 30–50 человек. Это сотрудники и клиенты банка. На месте мобилизованы полиция и спецназ. Территория банка оцеплена. Очевидцы сообщают, что люди в черных масках заняли позиции на крыше. Идет спецоперация.