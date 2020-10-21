Уровень развития российского долгового рынка вряд ли сможет обеспечить восстановление российской экономики после текущего падения и подъем темпов ее роста до уровня выше среднемировых. Его объем сейчас крайне мал, и без значительных изменений на этом рынке сложно ожидать какого-либо прорыва нашей экономики на фоне избытка финансовых ресурсов в развитых и во многих развивающихся странах. В последние годы в мире гораздо более актуальным стал вопрос о том, куда деньги вложить, чем о том, где их взять. Но пока не у нас.

Согласно оценке дефицита долгового финансирования российских нефинансовых компаний, проведенной Институтом комплексных стратегических исследований, для того чтобы объем долга по отношению к размеру экономики соответствовал средним показателям по ОЭСР, объем долга российских компаний должен быть выше в 1,8 раза. Соответственно, дефицит составляет 36,3 трлн рублей, из них дефицит задолженности по долговым ценным бумагам — 7,4 трлн рублей (это больше текущего объема задолженности по ним), по кредитам — 28,8 трлн рублей.

Свою роль, конечно, сыграло введение санкций против России. Лишение большинства российских компаний и банков возможности свободно занимать средства за рубежом и ухудшение условий заимствования для остальных привели к тому, что за период 2014–2019 годов их внешний долг сократился на $244 млрд, или 12,6 трлн рублей, что, по сути, означает потерю в этом объеме финансовых ресурсов для развития экономики. Внутренний рынок в силу жесткости как денежно-кредитной политики, так и банковского регулирования не смог восполнить эти потери, не говоря уже о расширении доступа российского бизнеса к финансовым ресурсам, требующемся при ухудшении внешних условий.

Низкий уровень доступности финансовых ресурсов на внутреннем рынке плюс фактическое закрытие внешнего в результате сыграли свою роль в развитии экономики. Дефицит долговых ресурсов ведет к недоинвестированию в основной капитал. По доле валового накопления в ВВП Россия сильно отстает от многих развивающихся стран. Например, у нас она в 1,8 раза ниже, чем в Китае, в 1,7 раза ниже, чем в развивающихся странах Азии. При этом объем инвестиций в основной капитал в целом за период 2014–2019 годов не только не вырос, но и сократился на 0,7%.

Из-за недоинвестирования не растет и эффективность экономики. По уровню производительности мы отстаем от ведущих экономик мира, при этом за 2014–2018 годы производительность выросла всего на 4,5%. Результат — стагнация экономики вместо достижения поставленных президентом РФ целей по расширению инвестиций и увеличению темпов роста.

Для изменения ситуации нужны сдвиги на финансовом рынке. Необходимо развитие банковского кредитования за счет расширения возможностей банков по кредитованию и развития конкуренции в банковской системе, в частности, посредством укрепления средних банков, особенно региональных. Требуется развитие рынка облигаций, прежде всего за счет повышения и улучшения возможностей рефинансирования корпоративных облигаций в Банке России.

Но первый шаг, нужный уже сейчас, — это смягчение денежно-кредитной политики, дальнейшее снижение ключевой ставки. Она еще остается слишком высокой, особенно для текущей экономической ситуации, требующей активной контрциклической политики. Ее существенное снижение поможет и населению, и бизнесу. Населению это, в частности, может помочь сократить нагрузку по платежам по кредитам, высвободив часть доходов. Бизнесу — начать модернизацию и подготовиться к восстановлению деловой активности.

Сохранение же достаточно жестких условий может привести к тому, что улучшение ситуации с доходами приведет впоследствии прежде всего к росту импорта. Однако восстановления доходов может и не случиться в ближайшее время. Чтобы что-то сдвинулось, нужно не просто снизить ставку, но и дать четкие ориентиры на будущие два-три года, показав, что ЦБ не планирует в это время возвращаться к ужесточению политики, чтобы компании могли более спокойно строить и реализовывать долгосрочные планы.

Автор — кандидат экономических наук, начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований

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