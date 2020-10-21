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Правительство Армении запретило ввоз турецких товаров с 31 декабря

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Правительство Армении временно запретило ввозить в страну турецкие товары, сообщается на сайте кабмина в среду, 21 октября.

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«Правительство Республики Армения решением от 20 октября 2020 № 1708-Н года ввело временный запрет на импорт товаров конечного потребления турецкого происхождения. Запрет вступит в силу с 31 декабря 2020 года», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что ограничение импорта товаров турецкого происхождения прежде всего преследует цель безопасности, учитывая многочисленные «подтвержденные факты» пособничества и открытой поддержки Турцией военных действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах.

«Запретом прекращается финансирование турецкой государственной казны из армянских источников и в то же время пресекается возможность проникновения возможных угроз в Армению через импорт товаров конечного потребления из враждебно настроенной страны», — подчеркнули в кабмине.

Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за решения автономии Нагорный Карабах, население которой преимущественно составляли армяне, покинуть Азербайджанскую ССР, начался в 1988 году.

Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, однако всё еще считает территорию своей.

Ереван обвинял Баку в использовании в военных действиях в Нагорном Карабахе турецких и сирийских наемников. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Турция не участвует в нагорнокарабахском конфликте, Баку лишь использует военное оборудование турецкого производства наравне с российским и израильским.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, подчеркивал, что у сирийских боевиков «есть дела дома» и его страна не нуждается в отправке в Карабах наемников, несмотря на готовность помогать Баку.

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