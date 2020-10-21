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В ночном клубе американского Хьюстона застрелили трех человек

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Перестрелка в ночном клубе американского города Хьюстон привела к гибели по меньшей мере трех человек, еще один находится в критическом состоянии. Об этом в среду, 21 октября, сообщает телеканал ABC со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Отмечается, что на момент инцидента в клубе собрались зрители вечернего шоу. По информации полиции, огонь открыли двое мужчин. Их личности пока не установлены.

Полицейские продолжают разыскивать злоумышленников, городская администрация изучает записи с камер наблюдения клуба.

В ночь на 1 января 2020 года два человека были смертельно ранены в ночном клубе в Орландо (штат Флорида). Еще двое мужчин 17 и 24 лет скончались в ту же ночь от огнестрельных ранений в клубе города Лаббок (штат Техас).

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