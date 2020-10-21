Атомный ледокол «Арктика» ввели в строй в Мурманске

Российский триколор — над «Арктикой». Атомный ледокол проекта 22220 теперь официально на службе. Неделю назад судно завершило ледовые испытания.

Уникальность ледокола — в его двойном назначении. «Арктика» может ходить и по северным рекам, и по океану. Энергоустановка корабля — сверхнадежная и эффективная. При небольшой модернизации судно может стать плавучей АЭС. Первую запись в судовом журнале поставил премьер страны.

Судно станет флагманом атомной ледокольной группы. «Сибирь» и «Урал» уже проходят испытания. «Якутия» строится, «Чукотка» вот-вот будет заложена. Впереди амбициозный проект ледокола «Лидер».